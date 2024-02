Distribution de composteurs par le Grand Chalon : record d’inscriptions chez les san-marciaux ce samedi

Et on peut dire que les san-marciaux se sont mobilisés puisque ce sont 90 retraits qui ont été enregistrés sur les deux créneaux de 10h et 11h au sein de la salle René-Claude Gressard.

Un succès, donc, qui occasionne déjà la programmation d’une nouvelle date qui interviendra au deuxième semestre 2024.

Le kit de compostage, d’une valeur de 100€ a donc été remis aux personnes inscrites ce samedi, contre une participation individuelle de 10€.

Avant de retirer le matériel, les administrés devaient suivre une formation orchestrée par Boris Pageault, directeur du développement durable au Grand Chalon et épaulé par Chloé et Alicia, intervenantes du Centre permanent de l’environnement.

Sous forme d’un petit jeu de questions-réponses, les san-marciaux ont pu en apprendre plus sur le compostage et ont pu repartir avec toutes les informations nécessaires requises quant à l’utilisation journalière d’un composteur.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire vous aussi pour le retrait d’un composteur, ,adressez-vous directement auprès de votre mairie.



Amandine CERRONE.