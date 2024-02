Première réunion départementale de l'année à Cuisery pour le Rassemblement National de Saône et Loire

Communiqué de presse

Le Rassemblement National de Saône-et-Loire, sous la houlette d’Aurélien DUTREMBLE, responsable de la Fédération départementale, a reçu pour une réunion publique le 3 février à Cuisery, Jérôme BUISSON, député RN de l’Ain, élu en 2022 avec 62.16% des voix.

En préambule, Aurélien DUTREMBLE a remercié l'élu de la Nation et les 150 adhérents et sympathisants pour leur présence. Puis il enchaîne sur 2023 et le bilan malheureux et désastreux de MACRON « OQTF en balade, attentats à Annecy et Arras, réforme des retraites impopulaire, un système de santé et de soins agonisants, l’énergie déjà trop chère continuant d’augmenter, des éoliennes indésirables, des loups protégés qui se régalent de nos troupeaux, nos agriculteurs asphyxiés de normes et d’une concurrence déloyale au nom d’une écologie punitive, nos artisans et commerçants assommés par une fiscalité débridée et entravés par une énergie exorbitante ainsi que des matériaux et matières premières trop onéreuses et un pouvoir d’achat en berne qui compromet l’activité économique de notre pays ».

Puis il rappelle toutes les insultes d’Emmanuel MACRON envers les Français à ne pas oublier lors du passage dans l’isoloir « les gens qui ne sont rien, les fainéants, les femmes illettrées, emmerder les Français, les cyniques, les alcooliques… ».

« Ce bilan, c’est celui de la Macronie, rappelez-vous qu’ils sont aux manettes depuis 7 ans ! »

L’ensemble de la salle a applaudi le discours très offensif, la campagne des européennes est belle et bien lancée dans les rangs du camp patriote. Ce lancement des prochaines échéances électorales, qui avait vu Jordan BARDELLA arriver en tête en 2019 sur le département comme au national, le Rassemblement National souhaite récidiver avec une victoire éclatante.

Jérôme BUISSON prend la parole en annonçant que la prochaine marche de l’alternance est le 9 juin, avant d’annoncer « il faut conforter les très bons sondages en allant voter, le pire ennemi d’une élection est l’abstention » et il rappelle la possibilité du vote par procuration. Jérôme BUISSON poursuit « il faut sanctionner les responsables de cette France en crise : crise économique, crise immobilière, crise hospitalière, crise sécuritaire, crise migratoire, crise agricole, crise politique avec 49.3 à répétition ». L’Elu de la République martèle : « Nous adhérents, sympathisants et politiques avons le devoir de convaincre et de mobiliser : On a un seul tour et un seul jour, le 9 juin, pour dire stop ou encore à l’Europe de MACRON et sanctionner sa politique nationale ». Jordan BARDELLA propose dans son programme la vision d’une autre Europe : une Europe des nations.