La place de l'église en plein travaux

Le chantier de réaménagement du centre bourg a démarré le 15 janvier dernier avec une première phase de travaux au centre de la place de l'église, consacrée à la mise en place des nouveaux réseaux (électrique, eau pluviale) et la préparation des emplacements qui accueilleront de futurs "jardins de pluie", végétalisés et infiltrants.

Une nouvelle étape va démarrer le 19 février avec le réaménagement de la voirie départementale et communale tout autour de la place. Cette séquence se déroulera en plusieurs phases et nécessitera la mise en place d'alternats ainsi qu'une déviation des poids lourds d'un PTAC > 7,5 tonnes via Cissey, Merceuil, Tailly et Demigny afin que ces derniers évitent la RD 62 passant au centre de la commune.

Le chantier se poursuivra ensuite avec la mise en place de bordures et de pavés qualitatifs puis viendront les aménagements paysagers et l'installation d'un nouvel éclairage public. Enfin, plusieurs arbres seront plantés à l'automne sur la zone actuellement en travaux.

Côté finances, le reste à charge pour la commune devrait se situer autour de 20% de la dépense totale, si toutes les subventions sollicitées sont au rendez-vous.

Au final, les habitants et les touristes de passage bénéficieront d'un espace central valorisé, apaisé, plus sécurisé, sur lequel ils pourront s'attarder aux beaux jours en profitant de nouvelles animations que la municipalité aura à cœur d'organiser sur place.