Enorme succès pour l’opération « SOUPE DES CHEFS 2024 » ce 4 février

Un énorme succès pour l’opération « SOUPE DES CHEFS 2024 » ce 4 février. Le Lions Club Chalon Doyen a perpétué sa noble tradition culinaire en organisant la tant attendue vente de la « Soupe des Chefs » sur les marchés de Chalon et de Chagny. Partageant les valeurs de solidarité et d’engagement envers les autres, les membres du Lions Club Chalon Doyen se sont mobilisés pour vendre 680 litres de soupe élaborés gracieusement par 24 chefs restaurateurs talentueux.

Ce fut un véritable succès gustatif et caritatif ! Les bénéfices réalisés financeront cet été plusieurs séjours de Vacances Plein Air (VPA) pour des enfants de familles en difficulté.

Nous tenons à remercier chaleureusement les Chalonnais et les Chagnotins qui ont répondu présents, les mairies de Chalon-sur-Saône et de Chagny pour leur fidèle soutien et tous les chefs pour leur générosité ! Remerciements à : M. Jean-Charles FAGOT (l’Auberge du Vieux Vigneron), Mme Catherine RAY (l’Hostellerie du Val d’Or), M. David SECHET (le Rempart), M. Valéry MEULIEN (le Quai), M. Olivier JAYET (les Charmilles), M. Abdou DICKO (la Fleur de Sel), M. Stéphane GREGOIRE (les Sept Fontaines), MM. Sébastien DI NOTO et David DUCRET (la Garenne), Mme Sophie VINCKX (le Marjorelle), M. Cyril GIVRY (l’Embuscade), M. Hervé GIRARD (CFA CMA RBFC Site Mercurey), Mme Adeline et M. Julien VIOLLET (les Fables), M. Maxime KOWALCZYK (l’Empreinte), Mme Jenny et M. Damien COULON (la Coupole), M. Julien BERGER (les Canailles), M. Jérôme RUGET (chez Jules), M. Laurent MONTGILLARD (le Clown Gourmand), M. Pierre GRANGER (la Forge), M. Cédric LARGER (le Planté d’Bâton), M. Laurent DE GROOTE (les Gourmands disent), M. Olivier COULON (la Réale), M. Nicolas BIRAULT (la Billebaude), Mme Catherine DARBON (le Gourmand-Ibis Europe) et M. Luc FILOE (le Saint-Georges).