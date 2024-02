Chalon-sur-Saône. Chef op’ en Lumière : une rencontre rare entre spectateurs et artisans du 7e art

C’est un ce festival unique en France. Du 4 au 10 mars, Chef op’ en Lumière fera la part belle aux films et aux artisans de l’image et de la lumière : les chefs opérateurs. Mardi 6 février, Janick Leconte, président de l’association qui porte l’événement, et Nicolas Royer, directeur de l’Espace des Arts, dévoilaient la programmation toujours plus riche des événements.