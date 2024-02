Une belle consécration pour Emmanuel Joussot

Une distinction de plus pour Emmanuel Joussot qui aura jusqu’au bout de sa carrière tutoyé les plus hauts niveaux de son métier.

A l’heure où arrive la retraite, Emmanuel Joussot, ébéniste à Champforgeuil, connait une belle consécration avec l’entrée au mobilier national d’une œuvre (à ce niveau là on ne dit plus simplement « meuble ») qu’il a réalisée sur le projet et la commande d’un designer avec lequel il a déjà travaillé par le passé Eric Bentqué. Le designer avec lequel il avait notamment collaboré lors de l’obtention du prix Bettencourt pour « l’intelligence de la main en 2013 avait cette année imaginé un ensemble pliant/secrétaire en bois et cuir.

La partie cuir a été réalisée par Michel Pochon de l’atelier Selaneuf à Ivry sur Seine et la structure des meubles par Emmanuel Joussot.

Ces meubles, exposés dans les locaux du mobilier national parmi 54 pièces réalisées par 25 designers, vont maintenant rejoindre les collections du mobilier national qui depuis le XVIIème siècle perpétue et transmet le savoir faire des meilleurs artisans au travers d’œuvres qui iront meubler et orner les lieux les plus emblématiques de la République.

J.L.C