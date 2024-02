Ce soir au Conservatoire du Grand Chalon : "Une chanteuse japonaise et un groupe lyonnais."

Une expérience inédite où le rock expérimental survolté et débridé de Poil vient se mêler à la voix posée et sinueuse, à la force narrative et au grand charisme de Junko Ueda.

JEUDI 8 FÉVRIER – 19H

Auditorium

/ MUSIQUES DU MONDE /

Rencontre improbable entre Junko Ueda, figure éminente du récit épique médiéval japonais dont la voix chaude et profonde vient convoquer les énergies telluriques et la folie organique du monstre PoiL qui pratique avec joie un rock cosmique sans filet.

Durée 1h15 – Tarifs de 6 à 11 € - Renseignements complémentaires : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/poil-ueda

Post scriptum

Une chanteuse japonaise et un groupe lyonnais. De la musique traditionnelle et de la musique forte.

On sort de ce concert en ayant l'impression d'avoir cassé un mur et d'avoir découvert ce qu'il y avait caché derrière. Un sentiment puissant de satisfaction.

