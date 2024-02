Sébastien Martin a rencontré le 1er Ministre, Gabriel Attal, à Matignon

Accompagné de Sébastien Miossec, Président de Quimperlé Communauté et Président-délégué des Intercommunalités de France, Sébastien Martin s'est entretenu avec le 1er Ministre. Au menu, évidemment l'enjeu central du respect du rôle des intercommunalités dans le maillage territorial. Interrogé par info-chalon.com, Sébastien Martin a évoqué en quelques mots, la nature des échanges avec Gabriel Attal, qui poursuit ses consultations. Il a été question de la Mission Woerth sur la question de la décentralisation et des missions à confier aux territoires. "J'ai insisté auprès du 1er Ministre qu'il fallait conforter le rôle des intercommunalités si on voulait réussir notamment les enjeux de transition écologique ou celui de la réindustrialisation. L'Etat doit s'appuyer des collectivités qui maîtrisent l'enjeu des territoires, celui des mobilités, de l'urbanisme intercommunal ou encore l'eau. Rien que ces trois sujets, vous êtes au coeur des enjeux de la transition écologique. Il a bien conscience que c'est l'échelon intercommunal qui est le bon outil pour territorialiser la planification écologique.

Les contrats de réussite de la transition écologique avec un fléchage du fonds vert ont été également abordés au cours de l'entretien avec en filigramme toute la question de la simplification administrative, "mais je m'en méfie toujours. J'ai demandé plus de sites industriels clés en main, de conforter les intercommunalités comme pilote du développement économique pour que les industriels aient un interlocuteur en face d'eux. Il n'y a pas besoin de lois supplémentaires mais il y a besoin d'huile dans les rouages, besoin de déterminer des pilotes sur les territoires. Il ne peut pas y avoir 36 interlocuteurs autour de la table sinon on perd du temps".

Interrogé sur l'intransigeance formulée par l'association des intercommunalités de France, Sébastien Martin n'a pas traîné pour évoquer, "sur le transfert de l'eau et de l'assainissement en 2026 aux intercommunalités, il faut avancer. La date ne peut être remise en cause. Il a été clair dessus. On parle de retravailler les compétences de toutes les collectivités dans le cadre de la mission Woerth" avec l'idée que les intercommunalités en ressortent renforcées.

Laurent Guillaumé