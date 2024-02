Assemblée générale ordinaire d’"ADEDIS", Vincent Lapierre de MK3D remplace Anne-Catherine Lebeaud à la présidence.

C’est en présence d’une bonne trentaine de membres que s’est déroulée jeudi soir, au réceptif du stade Léo-Lagrange, l’assemblée générale d’"ADEDIS" sous la présidence d’Anne-Catherine Lebeaud (cogérante de Graines de Com).

L’Association des entreprises (Adedis) a 8 années d’existence et compte bien continuer à développer le nombre de ses adhérents, toujours dans le but de fédérer et d’interconnecter les entreprises entre elles. Pour ce faire, l’association engage des actions comme les visites d'entreprises, les petits déjeuners de présentation le 1er vendredi de chaque mois, la communication et la diffusion des informations, la collecte de sang avec l’EFS, les conférences, les rencontres conviviales....

En début de séance, Anne-Catherine Lebeaud a présenté le bureau aux nouveaux adhérents pour ensuite faire le bilan des actions 2023 qui a été très riche et les objectifs 2024 avec particulièrement en ligne de mire l’objectif de grossir les rangs de l’association. Déjà quelques actions sur cette nouvelle année sont dans l’agenda d’ADEDIS : visite du SDIS71, reconduction de la collecte de sang, poursuivre les visites, aller à la découverte des adhérents et de leur savoir-faire…

Le bilan financier de l’association a été présenté par Éric Gautheron trésorier adjoint.

La dernière phase de l’AG était le renouvellement des membres du bureau, Anne-Catherine Lebeaud a souhaité laisser son poste de présidente.

Après appel à candidatures et forte de ses 86 adhérents, la nouvelle équipe a été très vite constituée avec l’approbation des membres.

Anne-Catherine Lebeaud, Vincent Lapierre, Éric Gautheron, Claire Mermet, Thierry Dardant, Imane Buatois, Nadine Quiller et Olivier Lienard se sont retirés pour délibérer sur les postes à pourvoir.

Pendant le vote du nouveau bureau, le RC Chalon a fait une présentation du club, des différentes sections et activités liées au Rugby.

Ainsi le nouveau bureau de l’association ADEDIS s’établit comme suit :

Président : Vincent Lapierrre société MK3D

Vice-présidente : Claire Mermet Société Lead and Go

Trésorier : Éric Gautheron Société Open Solus

Trésorière adjointe : Nadine Quiller Adjointe de Direction Fluidexpert

Secrétaire : Thierry Dardart société Wine et Log Services

Secrétaires adjointes : Anne-Catherine Lebeaud société Graines de Com

Imane Buatois société SEI Bourgogne

Et le membre de droit Olivier Lienard Chargé de missions à la CCI71.

On pourra noter la parité dans le bureau.

Vincent Lapierre, président nouvellement élu, a pris la parole pour remercier les adhérents de leur confiance et tous les membres du bureau qui vont l'entourer pendant son mandat.

Le comité a remis un bouquet à l’ex-présidente Anne-Catherine pour ses 4 ans passés à la tête de l’association.

Sébastien Martin, arrivé tardivement, s’est exprimé devant les adhérents, rappelant la bonne dynamique de la zone SaôneOr, des pôles d’attractivités présents sur le Grand Chalon et la reconstruction industrielle nécessaire à la croissance du pays.

L’AG s’est terminée par un petit moment convivial.

C.Cléaux