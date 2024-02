Les résultats du Billard club chalonnais

Ce week-end, 2nd tournoi aux 5 quilles déterminant pour une qualification en Finale Départementale où nos chalonnais étaient engagés.

A Macon, Eric SOLER remporte le tournoi en gagnant ses 6 matchs avec une moyenne générale de 1.56 tandis que Franck CANNARD prend la 2nde place avec 5 victoires et une moyenne générale de 1.58. Serge LAGENESTE termine à la 4ème place avec 3 victoires et une moyenne générale de 1.05.

A Chalon/saône, François SERNA accède à la 2nde place en remportant 5 matchs avec une moyenne générale de 1.22 alors que Jérôme RICHARD termine 4ème en remportant 2 matchs et une moyenne générale de 0.89.

A Chalon/saône, avait lieu le 3ème tournoi aux 4 billes, Lionel BEZILLE termine à la 4ème place avec une moyenne générale de 0.77 et une meilleure série de 7 points (meilleure série du championnat).

Dans le même temps à Dijon, Matthieu VANDEVOORDE remporte tous ses matchs avec une moyenne générale de 1.12 et une meilleure série de 5 points (meilleure moyenne et meilleure série du championnat) devançant Jean Marc BOYER (2 victoires et une moyenne générale de 0.71) alors que Daniel UTIEL termine à la 3ème place avec une moyenne générale de 0.73.