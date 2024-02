Automobile, des solutions de financement alternatives

Les mentalités évoluent. Le désir de propriété cède petit à petit la place au souhait de disposer d'une voiture neuve et sécurisante, quitte à la changer régulièrement afin de profiter des dernières technologies d'aides à la conduite ou d'infodivertissement. C'est ici que différentes solutions de financement interviennent, avec leurs avantages et leurs inconvénients.



LE CRÉDIT BALLON

À mi-chemin du crédit classique et de la location, le crédit ballon apparaît comme une alternative intéressante pour s'offrir un véhicule neuf. Il s'agit dans les faits d'un contrat de location. Le concessionnaire met à la disposition de l'emprunteur un véhicule neuf pour une durée de 12 à 48 mois. Ce dernier s'acquitte d'un acompte allant de 10 à 20 % du prix de la voiture – avance qui sera définitivement perdue. Les mensualités, nettement moins importantes que pour une location avec option d'achat ou que dans le cadre d'un crédit classique, correspondent alors aux intérêts liés à ce prêt de véhicule. De fait, le loueur ne devient jamais propriétaire, sauf s'il décide, à la fin de la durée de la location, de payer le prix du véhicule fixé dès le départ sur le contrat. Cet acquittement est appelé « ballon ».



LA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT

Dans le cadre d'une location avec option d'achat (LOA), encore appelée leasing, c'est un organisme financier, généralement une société de crédit appartenant au constructeur, qui « achète » la voiture et la prête au client qui en est le locataire pour une durée déterminée, souvent comprise entre 24 et 72 mois. La carte grise n'est donc pas au nom de ce dernier. Selon les contrats, un dépôt de garantie peut être demandé mais viendra en déduction du prix de rachat final. À l'issue du prêt, le client peut en effet décider de lever l'option d'achat qui correspond le plus souvent au prix du véhicule et du crédit auquel ont été retranchées les mensualités versées, ou repartir sur une autre location.

LA LOCATION LONGUE DURÉE (LLD)

Si la location longue durée (LLD) permet elle aussi d'utiliser un véhicule sans pour autant l'acheter, il ne faut surtout pas la confondre avec la location avec option d'achat ! En effet, alors que la LOA est un contrat de crédit qui donne la possibilité d'acquérir le bien à la fin de l'échéance, la LDD est une simple location. C'est donc une solution pour des automobilistes qui ne veulent pas devenir propriétaires de leur auto. À l'issue du contrat, qui s'étend généralement de 12 à 60 mois, il faudra donc obligatoirement rendre le véhicule. En contrepartie, les mensualités à acquitter sont souvent moins élevées que pour une LOA.



TROUVER LA SOLUTION ADAPTÉE

Si chaque solution de financement alternative au crédit classique a ses avantages et ses inconvénients, en définitive elles s'adressent surtout à des profils d'usagers différents. Par exemple, le crédit ballon permet de profiter de petites mensualités, mais impose un apport non récupérable important, alors que le dépôt de garantie versé pour une LLD sera remboursé à l'échéance du contrat. Quant à la LOA elle donne la possibilité de changer d'avis en achetant ou non l'auto, tout en échelonnant les frais.

Bien que ces diverses opérations puissent s'avérer plus coûteuses qu'un achat brut, elles apportent un confort non négligeable en permettant aux conducteurs de disposer de manière régulière d'une voiture neuve, à la pointe de la technologie et ne nécessitant que peu d'entretien.