Elan chez Vous... avait rendez-vous à Chalon

En lien étroit avec le Conseil départemental de Saône et Loire et le Comité départemental de basket, les joueurs pros de l'Elan Chalon sont régulièrement sollicités pour jouer les coachs avec les plus jeunes. Une belle manière de raccorder le sport professionnel aux pratiques amateurs, et bien sûr de susciter l'engouement autour du Rouge et Blanc. Le dispositif déployé depuis 2017 écume le département en fonction des disponibilités de chacun. Pour la 5e fois de la saison, en attendant d'accueillir Bourbon-Lancy et Saint-Vallier dans le courant du mois de mars, ce sont les U 15 garcons et filles de l'Elan qui ont bénéficié des ateliers ce mardi après-midi dans l'annexe du Colisée.

En présence de Vincent Bergeret - Président de l'Elan Chalon et conseiller départemental et de Christine Juillot, Présidente de l'Elan Association, les jeunes de l'Elan ont particulièrement apprécié ces ateliers hors-norme, avec une saveur toute particulière. "Pour une fois qu'Elan Chez vous était chez nous, on allait pas râter l'occasion" a salué Vincent Bergeret, appréciant ce moment intergénérationnel autour de son sport de prédilection.

Laurent Guillaumé