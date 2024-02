CARNET ROSE - Bienvenue à Kyrsten

Kyrsten SAUVAGET est née le 14 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le quatrième enfant après Louna, 16 ans, Owen, 10 ans, et Dunkan, 8 ans, de Priscilla et Nicolas SAUVAGET. Le papa est militaire. La famille réside au Creusot. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !