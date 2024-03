GAZA - Le maire de Dijon exprime "sa profonde indignation"

Le drame effroyable que connaît actuellement la population de Gaza nous laisse sans voix autant qu’il interdit de se taire. Je soutiens toutes les initiatives du Président de la République exigeant un cessez-le-feu immédiat et exprimant sa profonde indignation face aux images insoutenables quotidiennement diffusées en provenance de Gaza.

J’ai dénoncé avec force et sans aucune ambiguïté le terrorisme du Hamas après les attaques du 7 octobre dernier qui dépassent l’entendement par leur inhumanité et leur cruauté. Ces attaques ont pris pour cible, parce qu’ils vivaient en Israël, parce qu’ils étaient juifs, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards, tués, torturés, blessés, ou retenus en otage et parmi eux certains sont nos compatriotes français. Par-delà l’indicible souffrance des hommes et des femmes de confession juive envers lesquels notre dette est éternelle, ces attaques ont bouleversé le monde entier.

Aujourd’hui, la légitime défense d’un État israélien visé jusque dans ses fondements et son identité s’exprime à travers la volonté de vengeance d’un gouvernement tenu par une extrême droite de plus en plus dure.

L’ultra-violence est insupportable d’où qu’elle vienne. Les images de Gaza sont insupportables. Plus que des images, ce sont les vies désespérées d’enfants, de femmes, d’hommes affamés, transformés en boucliers humains par le Hamas et littéralement pris au piège aux portes de l’Égypte. Rien ne peut justifier autant de victimes et un tel acharnement sur des populations civiles.

Il est donc urgent que soit entendue la demande portée par Emmanuel Macron de mettre en place une aide humanitaire sécurisée à la mesure de cette situation extrême, et qu’un Cessez-le-feu soit immédiatement appliqué.

Puisse autant de douleur ne pas rendre le monde tout à fait aveugle. Même si elle semble encore aujourd’hui hors d’atteinte, seule une solution politique à deux États permettra de donner un horizon à des populations désespérées, et cette perspective doit mobiliser toutes les énergies. Comment élever nos propres enfants et leurs enfants si nous ne savons pas nous-mêmes apprendre de l’un des plus grands drames de l’Histoire qui se soit déroulé en Europe, pour offrir à chacune une terre, pour construire un avenir de paix et de fraternité ? Gardons espoir, coûte que coûte.