Comment bien réussir sa mousse au chocolat ? On vous donne quelques éléments

Si l'on adore la mousse au chocolat, il n'est pas toujours facile de réaliser ce dessert gourmand à la maison. Trop liquide ou pas assez aérienne, la texture n'est pas simple à maîtriser. Pour mettre toutes les chances de votre côté et réussir cette madeleine de Proust, on vous conseille tout d'abord de choisir un chocolat pas trop amer, contenant entre 50 et 75 % de cacao.



Après en avoir fait fondre 100 g au bain-marie, laissez-le reposer et redescendre sous la barre des 60 °C. Une fois refroidi, ajoutez le chocolat fondu à trois jaunes d'œufs et à 30 g de beurre et réservez. Battez les blancs d'œufs en neige et incorporez la préparation chocolatée délicatement en trois fois. Il est important d'attendre que la température du chocolat baisse avant d'aller plus loin, tout simplement pour éviter de faire figer les jaunes d'œufs ou de risquer de faire fondre les blancs en neige.



Une fois que vous avez obtenu une mousse homogène et légère, placez-la au réfrigérateur au moins 2 heures pour qu'elle prenne bien au frais. C'est le secret pour obtenir un dessert ferme, sans être trop compacte. Sortez-la 15 minutes avant de la déguster et régalez-vous bien !



Julie Pitaud

