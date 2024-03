L'inflation aggrave le surendettement des Français

Si la bataille contre les situations de surendettement est loin d'être gagnée, des progrès notables ont été réalisés ces dernières années, grâce à l'action combinée des associations, des institutions et d'une procédure qui a fait ses preuves pour stopper ce cercle vicieux et sortir la tête de l'eau. D'après les chiffres de la Banque de France, les dépôts de dossiers de surendettement ont reculé de 6 % par an en moyenne au cours des dix dernières années, soit une baisse de 50 % depuis 2014. Il n'empêche, le contexte inflationniste a éprouvé durement les ménages. En 2023, le nombre de dossiers est donc reparti à la hausse avec +8 % par rapport à l'année précédente, bien que le chiffre reste inférieur de 15 % à celui de 2019, année de référence en période de prépandémie.



Alors que 121 617 demandes ont été enregistrées, l'endettement médian (hors dettes immobilières) s'élève à 16 898 €, contre 30 429 € pour l'endettement moyen. De façon constante, les personnes vivant seules (52 %), les locataires (76 %), les employés et ouvriers (52 %) et les ménages dont le niveau de vie est inférieur au smic (69 %) sont évidemment les premiers concernés.



J.P.



Bon à savoir : vous pouvez déposer un dossier de surendettement en ligne sur Banque-france.fr.