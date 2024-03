Rendez-vous le 20 mars pour l'opération Chez moi sûr

En partenariat avec l'association "Les ailes", le CCAS vous propose la visite d'un appartement de 35 m2, équipé de toutes les normes d'adaptation de l'habitat au niveau domotique et aide technique.

Vous bénéficierez également de conseils et de solutions au niveau du financement et des solutions d'aménagemement à votre domicile.

Des experts seront présents pour vous proposer des réponses adaptées à vos besoins.

Rendez-vous donc le 20 mars prochain entre 10h et 12h et 13h30 et 15h30 sur la place des droits de l'homme à Saint-Marcel.

Inscriptions obligatoire par téléphone au 07.84.63.61.44 ou par mail à [email protected]

Projet financé par la conférence des financeurs et d'autres prestataires.