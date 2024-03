Grands Jours de Bourgogne 2024 -Des inscriptions records pour un millésime très attendu !

Cela fait plus de 30 ans que les Grands Jours de Bourgogne existent ! Ce rendez-vous biennal fête cette année sa 17e édition. Attendu par les prescripteurs et journalistes du monde entier, il va réunir près de 50 nationalités pour un véritable retour à la normale.

Vignerons et négociants bourguignons se réjouissent à l’idée de leur faire déguster les derniers millésimes des 84 appellations de Bourgogne.

Le programme est intense : Chablis/Grand Auxerrois (lundi), Côte de Beaune (mardi), Mâconnais (mercredi), Côte Chalonnaise (jeudi) et Côte de Nuits (vendredi), ces 5 jours d’immersion dans les terroirs bourguignons sont rythmés par 13 dégustations dans 10 lieux différents. Près de 1 000 exposants sont présents pour faire découvrir près de 6 000 vins.

L’engouement suscité par les Grands Jours de Bourgogne se ressent à chaque édition. Celle de 2024 est particulièrement dynamisée par les deux dernières récoltes, généreuses en volume et d’excellente qualité.

« Nous étions très impatients que cette édition commence » confie Raphaël Dubois, vigneron et président des Grands Jours de Bourgogne. « En effet, en 2022, n’ayant quasiment pas de vin à vendre, nous étions un peu frustrés de ne pas pouvoir répondre aux nombreuses demandes de nos clients. Cette année, la situation est différente, d’autant que le millésime 2022 est une vraie merveille, aussi bien en blanc qu’en rouge. Nos clients ont hâte de découvrir tout cela. Ils ont d’ailleurs répondu nombreux, puisque nous avons validé 2 600 inscriptions, ce qui est un record. »

Chiffres clés de l'édition 2024

• 2 600 visiteurs inscrits

o dont 130 journalistes de 27 nationalités différentes

o 59 % de visiteurs étrangers - 41 % de français

o 60 pays représentés dont la France : 1er Italie, 2e Belgique, 3e USA, 4e Allemagne, 5e Chine, 6e Royaume-Uni

• 970 exposants du nord au sud de la Bourgogne

• Près de 6 000 vins à déguster

• 13 grandes dégustations en 10 lieux

• 10 dégustations « By Night »



Les Grands Jours de Bourgogne : salon international unique

Depuis 1992, les Grands Jours de Bourgogne réunissent, tous les 2 ans, les professionnels du vin et les acteurs du marché au cœur du vignoble bourguignon. De Chablis à la Côte Chalonnaise (pour des raisons pratiques, les vins du Mâconnais s’exposent à Beaune), en passant par la Côte de Beaune et la Côte de Nuits, les visiteurs parcourent les terroirs pour déguster dans 10 sites particuliers.



De précieux soutiens avec les partenaires de l’évènement

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), la Région Bourgogne-Franche-Comté, les Conseils Départementaux de Côte-d’Or, Saône-et-Loire et de l’Yonne, le Crédit Mutuel, les Verreries de Bourgogne et André le Groupe (nouveau partenaire) s’associent à ce projet d’envergure internationale et sont heureux de pouvoir soutenir une nouvelle fois cette 17e édition.