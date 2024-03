Menaces à l’arme blanche au collège Edouard Herriot à Chenôve - Le Président du Conseil départemental de Côte d'Or réagit

Suite à l’interpellation d’un jeune de 16 ans qui a menacé par arme blanche la Principale du collège Edouard Herriot à Chenôve, François Sauvadet, Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, exprime tout son soutien aux victimes, mais aussi à l’ensemble des collégiens, de la communauté éducative, de la vie scolaire et aux agents départementaux

« Aussitôt informé des faits, je me suis rendu au collège pour témoigner toute ma solidarité à la principale du collège, victime de cette menace au couteau. Je salue le courage de l’agent du Département qui s’est rendu sur les lieux et a donné l’alerte, ce qui a permis que cet acte inqualifiable ne connaisse une issue plus dramatique. Je remercie les forces de l’ordre pour leur intervention extrêmement rapide.

C’est une nouvelle épreuve pour la communauté enseignante. Il est urgent d’apporter des réponses face à la montée de la violence et des attaques contre nos établissements scolaires, qui s’exprime aujourd’hui dans l’enceinte d’un collège.

L’alarme intrusion a bien fonctionné suite à son déclenchement ce qui montre que l’effort entrepris depuis des années par le Département pour sécuriser nos collèges permet parfois d’éviter le pire.

Je redis tout mon soutien à la principale du collège Edouard Herriot à Chenôve, à la communauté enseignante, aux collégiens et leurs familles ainsi qu’à nos agents du Département présents au quotidien dans nos collèges ».