15 communes du Grand Chalon engagées pour la 3ème édition « Digital Clean Up Day

A l’occasion de la journée de sensibilisation nationale à l’empreinte environnementale du numérique «Le Digital Clean Up Day » ce samedi 16 mars 2024, Dominique JUILLOT, Vice-président du Grand Chalon en charge de la Transition écologique et Sylvie TRAPON, Vice-présidente en charge du Numérique étaient à Châtenoy-en-Bresse aux côtés de Madame le Maire Joëlle SCHWOB et d’élus du conseil municipal de la commune pour faire le bilan d’une semaine de collecte d’équipements numériques et de sensibilisation à la gestion des données, impulsée par le Grand Chalon. L’occasion de préciser l’engagement de l’agglomération et des communes participantes, pour la 3ème année consécutive, dans cette initiative nationale.

L’empreinte du numérique au Grand Chalon

A l’échelle du Grand Chalon, les déchets d'équipement électrique et électronique représentent 995 tonnes par an, soit environ 9kg par habitant et par an (données 2022). L’enjeu est donc de réduire l’empreinte du numérique, en favorisant le réemploi avant le recyclage et en sensibilisant sur les impacts du numérique.

Les impacts environnementaux du numérique en France

10% de la consommation électrique annuelle provient des services numériques (source ADEME). Soit pour chaque français, le même impact environnemental qu’un trajet de 2 259 km parcouru en voiture. Au total, 2,5% de l’empreinte carbone de la France est liée au numérique et 20 millions de tonnes de déchets sont produits par an sur l’ensemble du cycle de vie des équipements.

Du 11 au 16 mars : Une semaine d’actions pour le « Digital Clean Up Day » au Grand Chalon

Pour ce faire, le Grand Chalon s’est engagé pour la 3ème année consécutive dans une semaine de collecte de petits équipements informatiques et électroniques (smartphones, tablettes, ordinateurs) dans les communes volontaires afin de les valoriser via leur reconditionnement. Cette semaine fut également l’occasion de sensibiliser le grand public à l’enjeu du nettoyage des données :

A Châtenoy-en-Bresse : 11 kilogrammes de petit matériel informatique et électronique collecté

Ce 16 mars 2024, la pesée du matériel récolté affichait 11 kg contre 25 kg l’année passée. Une baisse s’expliquant principalement par le fait que les habitants de la commune avaient déjà déposé leur matériel de manière conséquente l’année passée.

La collecte d’équipements numériques : L’objectif est de réunir, auprès de la population du Grand Chalon, leurs appareils numériques et petits équipements inutilisés, pour leur offrir une seconde vie, qu’ils soient fonctionnels ou non (téléphones, chargeurs, tablettes, ordinateurs, câbles....).

Pour cette 3ème édition, 15 communes de l’agglomération se sont impliquées (Chalon-sur-Saône, Châtenoy-en- Bresse, Dracy-le-Fort, Fontaines, Fragnes, Gergy, Lux, Marnay, Rully, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Marcel, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Martin-sous-Montaigu, Sassenay, Virey-le-Grand) pour proposer 30 points de collecte, tous accessibles au grand public (mairies, bâtiments administratifs, maisons de quartier...).

Lors de l’édition de 2023, 19 communes avaient participé sur 23 points de collecte : 1 tonne d’équipements avait alors été collecté. Pendant la semaine du 18 au 22 mars prochain, le matériel collecté sera trié au Pôle Environnement du Grand Chalon avant d’être restitué au partenaire l’Atelier Tremplin, début avril pour être valorisé.



Des ateliers de sensibilisation au nettoyage des données : En complément de l’action de récupération, 6 ateliers ont aussi été proposés entre le mardi 12 et le jeudi 14 mars à Chalon, Saint- Marcel, Gergy et Saint-Léger-sur-Dheune dans différents lieux d’accueil (kiosque multimédia, maison des séniors, Espaces Publics Numériques, Espaces France Services....) afin de sensibiliser à l’empreinte environnemental du numérique et d’aider les participants à libérer de l’espace sur leurs appareils personnels.

Le partenaire principal du Digital Clean Up Day : l’Atelier Tremplin

Association d’Insertion par l’Activité économique, l’Atelier Tremplin sélectionne les appareils fonctionnels et réparables pour leur seconde vie (ateliertremplin.fr). Tremplin assure le réemploi du matériel localement (Pierre-de-Bresse), et créé des emplois locaux et pérennes. Dans le cadre de l’opération Digital Clean Up, l’association se charge de l'écrasement des données, de la réparation éventuelle, et de la revalorisation des équipements par leur revente à bas prix. Les équipements trop endommagés ou obsolètes seront confiés pour recyclage à l’éco-organisme Ecosystem, en lien avec la Direction Gestion des Déchets.

Les acteurs et partenaires de l’opération

Les directions et services des 3 collectivités Ville, Agglomération et CCAS, en particulier les directions

Développement Durable, Mission Développement Économique, Enseignement Supérieur, Numérique

et Emploi, Cohésion Sociale, Jeunesse, Direction de la Culture et Bibliothèque, et la DSI.

La Direction des Services Informatiques (DSI), en charge de collecter/valoriser tout au long de l’année les équipements numériques (conventions signées entre l’Atelier Tremplin et nos 3 EPCI Ville-Agglo-

CCAS).

Le réseau de partenaires d’Inclusion numérique : Association Atelier Tremplin (Maison Digitale - 15

Place Comte André d'Estampes 71270 PIERRE DE BRESSE Téléphone : 07.68.36.88.47)

Infos complémentaires : Grand Chalon - Direction du Développement Durable, 03 85 43 37 65