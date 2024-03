Onze agents de la commune de Crissey ont participé à un recyclage du diplôme “Prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC).

La commune de Crissey avait organisé une formation à un recyclage du diplôme “Prévention et secours civiques de niveau 1” pour 11 agents. La formation aux gestes qui sauvent a été dispensée par l’Union départementale des sapeurs-pompiers.

Pascal Boulling, maire de la commune, a voulu mettre en avant l’implication citoyenne des agents en leur remettant un certificat d’aptitude signifiant leur formation au PSC1.

Ce lundi 26 février, les récipiendaires ont reçu leurs diplômes à la mairie, monsieur le maire a exprimé sa satisfaction de cet engagement :

« J’ai souhaité mettre en avant nos agents qui sont astreints à ces formations et recyclages, symbolisant leur engagement envers la prévention et la sécurité. Ce diplôme incarne la volonté de se former, de se préparer à agir face à l’urgence, au travail et dans le privé. Cet esprit de solidarité et de responsabilité envers les autres confirme la notion de service public offerte par la commune et ses agents. En plus de l’apprentissage des gestes techniques, il est évident que nos agents font preuve d’esprit de solidarité et de responsabilité envers autrui et confirment la notion de service public offert par notre commune et ses agents à la population… Puisse leur exemple en inspirer d’autres pour créer une société plus sûre et résiliente, face aux défis qui nous attendent ».

Les diplômés :

Christelle Bernard, Madeline Machado, Élodie Mazué, Aurore Guillermin, Vincent Huyon, Marion Dutreuil, Carole Rogissart, Marie-Françoise Joly, Hervé Billon, Ramazan Yildizhan, Nathalie Dissard.

Ces diplômes de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ou PSC1 symbolisent en effet leur engagement envers la prévention et la sécurité.

C.Cléaux

Photos fournies par Pascal Boulling