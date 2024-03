Hervé Dumaine viré par Sébastien Martin des instances du Grand Chalon

Déjà en conseil municipal, il y a une dizaine de jours, Gilles Platret s'était emporté contre son ancien premier adjoint, et fidèle lieutenant depuis des années. Le fait qu'Hervé Dumaine ait soulevé la question du bien fondé des 15 millions d'investissement programmés cette année face à une dette en nette augmentation, avait soulevé la réaction immédiate du maire de Chalon sur Saône. Une réaction d'irritation qui s'était limitée à ces quelques propos, rapportés sur info-chalon.com.

Finalement, la sanction est tombée, et elle est venue du Grand Chalon. C'est par courrier recommandé, selon nos informations que Sébastien Martin a informé Hervé Dumaine du retrait de la délégation de fonctions et de signature, qui avait été désigné conseiller communautaire délégué chargé du renouveau industriel et des services aux entreprises. Un courrier très formalisé montrant la désapprobation du comportement d'Hervé Dumaine vis à vis de la majorité municipale dont est membre Sébastien Martin.

Si certains faisaient le pari de frictions entre le maire et le Président de l'intercommunalité, ce geste fort devrait mettre à mal bien des certitudes sur la relation entre les deux hommes.

Interrogé par info-chalon.com sur ce courrier, Hervé Dumaine n'a pas souhaité surenchérir, confirmant toutefois ses "inquiétudes sur les dérives budgétaires, sans avoir eu des réponses à mes interrogations par le maire". L'ex premier-adjoint assure "avoir reçu des messages de soutiens et d'encouragements de la part d'un certain nombre d'élus de la majorité municipale et communautaire", voyant sans doute là, un très mauvais signe donné en terme de gouvernance et de liberté de parole.

Celui qui a à son actif trois des plus gros dossiers de la mandature Platret, à savoir l'installation du réseau VIF, le déploiement de la vidéo-protection ou encore la réorganisation de la police municipale, assure "ne pas avoir d'ambitions politiques mais des ambitions pour ma ville" tout en insistant " je n'ai aucune raison de m'opposer au budget du Grand Chalon conforme à notre ligne politique portée depuis toujours".

En attendant, Hervé Dumaine est poussé dans un no man's land politique par le Grand Chalon, alors même qu'à la ville de Chalon, il est toujours membre de la majorité municipale. Un vrai paradoxe pouvant susciter une forme d'incompréhension. D'autres avouent à demi-mot, voir dans cette sanction, le soutien plein et entier en 2013 à Gilles Platret, alors que Sébastien Martin avait été investi pour porter la liste aux municipales à Chalon. Comme quoi en politique, l'amitié ne dure qu'un temps.

Laurent Guillaumé