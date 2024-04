CARNET BLEU - Bienvenue à Léon

Léon POTHERAT est né le 24 mars à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Manon et Julien POTHERAT. La maman est infirmière et le papa est opticien chez Atol à Chatenoy-le-Royal. La petite famille réside à Saint-Désert. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !