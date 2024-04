Au CIFA de Mercurey, une Color Run bien sympathique autour d'un projet pédagogique

L'ambiance était à la fête ce vendredi matin aux abords du CIFA Jean Lameloise. Tout le monde était invité à participer, apprentis, encadrants, formateurs, pour la consécration de ce projet pédagogique porté par les Terminales Bac Pro commerce de l'établissement de formation. L'idée étant d'organiser un événement dans sa globalité, accompagné de partenaires privés. Avec le soutien de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Bourgogne-Franche Comté, Transgourmet, du garage Dureuil de Mercurey, Stratégie Immobilier, Sport 2000 et Centrakor, ce sont plus de 200 participants qui se sont élancés dans une Color Run. Un joli moment autour de l'établissement, sécurisé par les élèves, avec le soutien de la commune de Mercurey. Chaque participant s'est vu remettre un tee-shirt aux couleurs du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise... histoire de leur donner le goût à la prochaine aventure. Ce sont quasi 2 kilomètres de course ... parfois (souvent) de marche qui ont été ainsi réalisés.

Bravo à toute l'équipe pour ce joli moment... plein de sympathie et de sourires partagés.

L.G