Vente de brioches, une action de solidarité en faveur des personnes âgées du Comité de Quartier Saint-Vincent - Sainte Marie

Le clin d’œil info-chalon

Dimanche 7 avril, sur le marché de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, placés plus précisément devant la Cathédrale Saint Vincent, les membres du ‘Comité de Quartier Saint-Vincent - Sainte Marie’ vendaient des brioches afin de récolter des fonds pour les colis de Noël et repas des anciens, concernant les personnes de 75 ans et plus.

Une belle action de solidarité !

Prochaine manifestation du comité le jeudi de l’ascension (le 9/05/2024) vide grenier sur le parking et route sous le pont de Bourgogne.

J.P.B