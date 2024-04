La semaine olympique et paralympique a fait le plein à Chalon

Liliane Ménissier, Directrice Académique a été accueillie par Dominique Melin et Alain Gaudray, les conseillers généraux et communautaires.

A désormais quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris, c'est la mobilisation générale et la Semaine olympique et Paralympique est un bon moyen de mobiliser les équipes et les enfants autour de l'enjeu du sport. "La Semaine olympique et paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière. Elle participe également à mobiliser les parents autour de cet enjeu" a rappelé Liliane Ménissier, Directrice académique, venue sur le terrain à Chalon sur Saône, entre le boulodrome et l'Espace Nautique, voir au plus près comment les choses se passent sur le terrain. Mobilisation des structures du Grand Chalon, mobilisation des éducateurs de la ville de Chalon ont permis une pleine réussite de ces trois jours dédiés autour des valeurs du sport pour les écoliers de la ville de Chalon mais aussi du Grand Chalon. Une 8e édition de de cette semaine olympique qui a fait des émules en terme de pratiques sportives.

L.G