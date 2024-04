Les spectateurs émerveillés avec la pièce de théâtre/marionnettes ’20 000 lieues sous les mers’

Les pièces de Valérie Lesort et Christian Hecq (adaptation et mise en scène) sont toujours un enchantement !

Les spectateurs qui ont eu le chance d’assister aux représentations de ’20 000 lieues sous les mers’ ont tous été séduits par cette adaptation du roman de Jules Verne ; un spectacle « hybride » où le jeu brillant des acteurs et les marionnettes très réalistes ont produit le plus beau des effets. Petits et grands ont été enchantés et ont voyagé à bord du Nautilus, multipliant les aventures autour du globe. Invitant l’humour et le merveilleux, les représentations des samedi 6 avril et dimanche 7 avril se sont poursuivies par une rencontre avec l’équipe artistique.

Le festival Les Utopiks se poursuit à l'Espace des Arts : https://www.espace-des-arts.com/

SBR