BUDGET VILLE DE CHALON - Tout est sous contrôle assure Gilles Platret

Ce mercredi soir, le conseil municipal de Chalon se réunit pour voter le budget primitif 2024. Une séance qui fait suite à la présentation des orientations budgétaires au cours de laquelle, l'ancien premier adjoint, Hervé Dumaine, avait émis quelques interrogations sur le bien-fondé d'un tel niveau d'investissements ( 16 millions inscrits au budget primitif) alors que la dette atteint des niveaux qui ne sont pas sans rappeler les critiques formulées à l'époque par le chef de l'opposition, Gilles Platret à destination du maire Christophe Sirugue. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts, et jamais la ville n'a été placée sous tutelle, mais la dette (si on se contente que de cet élément) est revenu à des niveaux que certains jugent inquiétants. " La dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain" avait évoqué Hervé Dumaine ainsi que Cécile Lamalle, élue de l'opposition, reprenant en cela les propos même de Gilles Platret, il y a désormais plus de 10 ans. Des propos qui n'avaient visiblement pas du tout été appréciés par le premier magistrat, désormais en guerre froide, contre son ancien lieutenant.

Pour Gilles Platret, il n'y a aucune inquiétude à avoir, "ce sont les ratios qu'il faut observer" et pas le simple chiffre de la dette. Une sémantique qui a évolué entre le temps de l'opposant et celui du gestionnaire.

Quoiqu'il en soit, Gilles Platret demande "le respect du temps de mandat". Une manière indirecte d'insister sur le fait qu'il est encore trop tôt pour juger les actions et l'état des finances. L'heure du bilan de mandat viendra mais d'ici là, la majorité municipale n'entend pas mettre le pied sur le frein de ses ambitions pour la ville.

"On est attachés à réaliser le maximum de nos engagements de campagne malgré le contexte sanitaire de début de mandat et la crise inflationniste liée à la guerre en Ukraine" assure l'élu, soutenu en cela par sa majorité municipale, qui faisait bloc derrière lui ce mardi après-midi.

"Il reste deux petites années et nous en sommes à 70 % de nos projets réalisés ou en cours de réalisation. Ce sont des engagements qui ne sont pas à prendre à la légère, d'autant plus quand la parole publique est discréditée. On se doit d'avoir un bduget sincère avec des orientations tenables sans faire appel à des décisions modificatives. Les comptes administratifs seront le juge de paix de notre gestion".

Avec des dotations budgétaires de l'Etat en berne, Gilles Platret assure que les finances communales répondent présents "alors même que ça fait 10 ans que nous n'avons pas augmenté les impôts, c'est historique. Les tarifs des cantines n'ont pas changé ni ceux des services communaux. C'est important de le rappeler, à l'heure, où les ménages les plus modestes sont frappés par l'inflation. Les grands équilibres financiers sont maintenus "avec l'objectif d'un autofinancement fixé à 6 millions d'euros pour 2024. Ce n'est pas simple mais on le sait".

16 millions d'investissement et 3 sujets très hyper-centres

Sans doute que l'opposition municipale viendra à nouveau pointer du doigt la gestion très hyper-centre de la majorité municipale, évoquant les 3 investissements majeurs que sont les 11000m2 du quai de la Poterne, de la Place Armand Caillat et de la rue du Cloître dont 2,5 millions d'euros sont inscrits au budget primitif qui sera voté ce soir. La requalification de l'Ile Saint Laurent devrait enfin connaître un coup d'accélérateur sur l'année à venir avec 110 logements à terme. D'ici l'été, l'aménagement devrait entrer dans une nouvelle phase. Sur le dossier du futur Musée Nièpce, là-aussi, le maire de Chalon confirme l'ambition avec un travail mené avec la DRAC, notamment autour de la priorité donnée à la conservation des collections.

Du côté de la Cathédrale Saint-Vincent, sur un budget global de 8 millions d'euros d'ici 2027, ce sont 1,5 millions d'euros qui sont budgétés sur 2024.

Le maire a rappelé le soutien au CCAS à hauteur de 1,4 million, une enveloppe de 429 000 euros pour le Carmel sur les 2,25 millions d'euros du coût global, 1,2 million d'euros pour l'entretien du patrimoine en général.

Du côté des scolaires, tous les CM2 de Chalon bénéficieront d'une journée à Paris, pris en charge par la ville, en lien avec les projets des équipes pédagogiques

Sur la question de la sécurité, Gilles Platret a réaffirmé l'ambition de porter le nombre de policiers municipaux à 47 d'ici 2026 avec 3 postes supplémentaires cette seule année. 20 nouvelles caméras sont installées cette année.

Le conseil municipal sera appelé à voter le budget ce mercredi soir.

Laurent Guillaumé