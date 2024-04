Un grand hommage rendu à Roger Guilard et Jacky Lahaye

Beaucoup de monde le vendredi 5 avril à la Maison de quartier du Centre-Ville, sur l'île Saint-Laurent.

En effet, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, inaugurait les plaques de Roger Guilard (1913-2022) et Jacky Lahaye (1944-2024), deux bienfaiteurs du Club de l'Île, en présence de Jean-Marc Jullien, président du Club de l'Île, des familles de ces deux personnalités mises à l'honneur, des élus, des proches et des amis.

Ayant toujours habité l'Île Saint-Laurent et consacré sa vie à la défense, au développement et l'animation de ce qu'il considérait (à juste titre) comme «son île», Roger Guilard, c'est un engagement public chevillé au corps avec plus de 18 années passées au service de ses concitoyens au sein du Conseil municipal de Chalon-sur-Saône. Côté associatif, il a été un membre actif du Comité de quartier Saint-Laurent et le fondateur du Club de l'Île.

Quant à Jacky Lahaye, il était connu comme un érudit local sur l'histoire de Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel. Très impliqué dans la vie locale des deux villes, ce grand collectionneur était membre de nombreuses associations (Croix Rouge Française, Association des Amis du Musée Niépce, Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône, pour ne citer qu'elles).

Comme l'indique la plaque commémorative, Jacky Lahaye a «toujours eu le souci de transmettre les immenses connaissances qu'il avait des communes de Chalon[-sur-Saône], de Saint-Marcel et même de la région».

Sur cette même plaque, on apprenait qu'en 2022, soit quelques mois avant sa disparition, Jacky Lahaye avait fait don de ses collections à la Ville de Chalon-sur-Saône. Elles seront désormais accessibles tant aux histoires qu'au grand public.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati