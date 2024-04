Ce sont les jeunes élus du Conseil de Vie Lycéenne (CVL) et de la Maison des Lycéens (MDL) qui avaient sollicité quelques semaines auparavant l’association épervanaise « Aidons Téo ».

« Il se trouve que nous organisons, plusieurs fois par an, des évènements sur des thèmes de l’actualité (octobre rose, Noël … etc) et nous avons de ce fait organisé une vente de roses pour la Saint-Valentin. Nous avons étudié les différentes associations locales et nous avons été touchés par l’association qui vient en aide au jeune Téo » a expliqué Krys Dorian, vice-président du CVL.

Le 14 février dernier, donc, les élèves ont donc livré les roses précommandées quelques jours plus tôt par les lycéens.`

Une vente qui a donc pu permettre aux organisateurs de remettre ce mardi un chèque de 300 euros à l’association « Aidons Téo ».

Sandra Monvoisin, présidente de l’association, venue ce mardi avec son fils Téo, a souhaité vivement remercier les jeunes pour ce beau geste :

« Cette année est une année assez éprouvante pour Téo qui a subit 2 anesthésies en 4 mois donc nous sommes plus que touchés par cet élan de générosité, qui plus est par ce jeune public », avant de mettre en avant : « cela permet aussi de les sensibiliser aux risques des incidents domestiques avant leur entrée dans la vie d’adulte ».



Cet évènement s’est clôturé par un moment convivial autour d’un goûter de l’amitié en présence de Monsieur le Proviseur, Fabrice Rousseau et de Bilel Belmahdi et Charlène Tissot, les deux surveillants du lycée qui encadrent et accompagnent les jeunes dans leurs actions.

Pour en savoir plus sur l’association « Aidons Téo » et/ou pour leur venir en aide, c’est par ici.

Amandine CERRONE.