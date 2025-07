Pluie de médailles pour l’Eveil Chalon en Gymnastique rythmique aux trois nationaux

Le bilan des gymnastes

Les Championnats Nationaux GR niveau 1 et 2 étaient regroupés sur 3 jours à Troyes. 40 gymnastes, 8 juges ont fait le déplacement accompagnés des coachs et de quelques supporters. Ce fut un weekend très intense pendant lequel les Gymnastes de gymnastique rythmique ont enchaîné les catégories individuelles, ensembles et duos.

National ‘niveau 1’ :

Sur les 4 jeunesses inscrites de l’Eveil Chalon c’est Leena Loxton-Vernaton qui obtiendra le meilleur classement, une 5ème place au général, 6ème au ballon et 6ème au ruban.

En catégorie ‘aînée nationale’, Julia Nix se classera 4ème au général, 3ème au ruban et 9ème au ballon.

Médaille d’or pour le duo catégorie ‘jeunesse’ Ambre Bourgeon et Julie Malatier

National ‘niveau 2’ :

Un trio gagnant en catégorie ‘aînée cadette’ avec Lina Cognard, Jade Brondeault et Iliada Gasciuc :

Lina 3ème au général, 1ère au ballon , 6ème au cerceau.

Jade, 2ème au général, 3ème au ballon, 2ème au cerceau.

Iliada 4ème au général, 2ème au ballon, 5ème au cerceau.

En catégorie ‘aînée junior’ Jade Bourgeon, médaille d’argent au général, - 2ème au cerceau, 5ème au ballon

Catégorie Sénior Margaux Kneip sera 5ème au général - 5ème au ballon

Pour la catégorie cadette 4ème place pour le duo Lakor et Andrieux

Médaille de bronze pour ‘les benjamines minimes’ avec un ensemble corde : Elyna Grenot, Zya Millan, Garance Souillot, Laura Bigaut, Elena Large et Candice Foucart.

L’ensemble cadette junior sénior ballons cordes avec Callie Berret, Lysiane Andrieux, Alya Lakor, Kinza Lakor, Léone Putigny et Alix Barbier-Pernette se classera à la 5ème place.

National niveau 3

C’est à St Romain en Gal que le NATIONAL niveau 3 s’est déroulé. L’EVEIL Chalon présentait un ensemble de 7 benjamines et une équipe club composée de 3 individuels « Maeva Bert, Mya Galland et Callie Berret et 3 duos Janna Triba et Natalina Elvezi-Indiantoheny, Maelys Bouvier et Pauline Orblin, Léonie Mariusse et Cali Lancry. Le total des notes de leurs prestations les hissent à la 7ème place sur 33.

Par contre l’ensemble de benjamines obtiendra une belle médaille d’argent à leur passage aux rubans pour Janna Triba, Léna Vuillot, Léonie Nectoux, Maelys Bouvier, Maeva Bert, Mya Galland et Pauline Orblin.

Félicitations aux encadrants et entraineurs pour ces excellents résultats.

J.P.B