VACCINATION CONTRE LE COVID - Une campagne de printemps pour protéger les plus fragiles

Une campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée ce 15 avril à destination des personnes âgées de 80 ans ou plus, patients immunodéprimés, résidents des EHPAD…L’ARS Bourgogne-Franche-Comté invite à la mobilisation collective au service de la protection des plus fragiles.

Si les données épidémiologiques montrent une circulation du virusde faible intensité, avec des indicateurs qui se maintiennent à des niveaux bas tant pour les passages aux urgences que pour les hospitalisations, le risque COVID reste une réalité.

Conformément à un avis de la Haute Autorité de Santé (HAS), une campagne nationale de vaccination est lancée à compter de ce 15 avril à destination de toutes les personnes dont la protection immunitaire diminue plus rapidement dans le temps : personnes de 80 ans et plus, patients immunodéprimés et résidents des EPHAD et des USLD, quel que soit leur âge.

Objectif : maintenir un niveau de protection suffisant permettant de réduire les formes graves de la maladie, les risques d’hospitalisations et de décès.

Ces populations sont éligibles à partir de 3 mois après leur dernière infection ou injection de vaccin contre le Covid-19.

Où se faire vacciner ?

La vaccination pour les résidents est organisée au sein des EHPAD et des USLD.

Les personnes à domicile peuvent quant à elles s’adresser à leurprofessionnel de santé de proximité : médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme, chirurgien-dentiste, biologiste.

N’oublions pas les gestes barrières

En complément de la vaccination, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle les gestes simples de prévention à appliquer au quotidien :

-Laver très régulièrement ses mains au savon et à l’eau ou avec un gel hydro-alcoolique,

-Aérer les pièces de son logement,

-Se couvrir le nez ou la bouche quand on tousse ou on éternue,

-Porter un masque lorsqu’on a de la fièvre, que l’on tousse ou éternue, et dans les lieux clos à forte promiscuité.