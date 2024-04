BPI Bourgogne Franche Comté : un bilan positif !

« On fait du porte à porte pour rencontrer les chefs d’entreprise » explique Marc Auloge, directeur régional Bpifrance Bourgogne Franche-Comté. Dans un contexte inflationniste auquel s’ajoute des taux d’intérêt qui ont flambé, le responsable rappelle le rôle de la banque publique d’investissement : « Nous sommes là pour leur proposer des dispositifs. Nous avons les outils, des financements pour les aider dans la durée, leur donner de la visibilité ». Ainsi, en 2023, 3 260 entreprises ont été soutenues à hauteur de 748 millions d’euros. Un financement public qui a permis de mobiliser 2 milliards d’euros complémentaires, tant auprès du secteur public que privé.

Pour arriver à de tels résultats, Marc Auloge insiste sur le rôle majeur de la quinzaine de chargés d’affaire de BPI qui vont à la rencontre des dirigeants. « Ils ont deux prérogatives : la bienveillance et encourager l’investissement. » D’ailleurs, en 2023, BPI enregistre un nouveau record du soutien à l’innovation avec le déploiement de France 2030 à hauteur de 95 millions d’euros. « Nous avons soutenu des startups mais il y a des PME qui ont des idées. Elles n’ont pas toujours de bureau d’étude pour innover. Nous sommes à leurs côtés pour prendre une partie du risque. Nous sommes aussi là pour les aider en les mettant en relation avec d’autres acteurs. » BPI a participé au financement de 43 diagnostics en innovation en région au cours de l’année écoulée.

Des prêts pour toutes les occasions

Outre l’innovation, BPI a particulièrement soutenu la transition écologique et énergétique des entreprises avec 33 millions d’euros de prêts climats accordés. Dans ce contexte parfois économiquement défavorable, Marc Auloge rappelle également l’accès aux prêts à court terme qui ont représenté 216 millions d’euros tandis que les prêts à moyen et long terme ont atteint 268 millions d’euros. « Les entreprises ont besoin de prêts à court terme quand la situation est plus compliquée. Le long terme a lui vocation à financer les projets. Nous ne prêtons pas de l’argent que quand tout va bien. Nos dispositifs existent pour passer les périodes délicates. »

D’autres prêts, cofinancés par la Région, ont permis de profiter de taux réduits 2,03 % par rapport aux banques. 244 entreprises ont mobilisé 46 millions d’euros de prêts en 2023 grâce, notamment, aux prêts Relance destinés au TPE et PME. Enfin, le fonds transmission reste celui qui garde la côte. « Nous avons un quota de chefs d’entreprise âgés dont l’entreprise est à vendre. Je n’ai pas d’inquiétude, ça va se faire ! » Au-delà des chiffres, Marc Auloge constate que l’industrie reprend des couleurs tandis que l’innovation s’impose, là encore au profit de l’industrie surtout.

Un exemple Beaunois

Le groupe Monnot, industriel avec trois activités : la mécanique industrielle, la productique et la tonnellerie, fait figure d’élève modèle pour BPI. « C’est une entreprise qui cherche à financer ce qu’il est possible de financer. » Elle a ainsi bénéficié de l’accélérateur de BPI, profité d’une subvention verte pour réduire sa consommation d’énergie, s’est appuyé sur France 2030 pour accélérer son investissement mais aussi pu s’équiper en machines-outils. BPI se positionne à ses côtés. « Cette entreprise a besoin de recruter des jeunes, elle a une politique RSE adaptée, pense à sa transmission et se penche sur l’innovation. »

Nadège Hubert