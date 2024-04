Ce samedi 20 et ce dimanche 21 avril se sont déroulés les championnats départementaux à l’arbalète Field IR900 sur le terrain Rostand de Châtenoy le Royal.

L’arbalète Field est une discipline mondiale fondée par les Britanniques en 1980 pour rivaliser avec les arbalètes match qui se pratique généralement dans un stand de tir. Pour la première fois, cette discipline a été testée en France en 1989 avec une cible placée à 10 mètres.

Ce week-end, 17 tireurs de 3 clubs se sont affrontés au stand de Châtenoy le Royal, les tireurs du club de Chalon sur Saône, ceux de Châtenoy le Royal et du club du Creusot, plus 2 tireurs en stage national à Châteauroux. Le but pour les tireurs, obtenir les points de qualification pour le championnat de Bourgogne au Creusot. A l’issue du championnat de Bourgogne, les points obtenus permettront d’aller ou pas aux championnats de France à Bar-le-Duc.

La compétition de cette discipline arbalète Field IR900 comprenait des cadets, des juniors, des dames1, des séniors et des vétérans.

Résultats des épreuves :

Palmarès par équipe :

1er S.T. Creusot avec Bagnard Philippe, Coussot Jean-Paul et Mutin Nicola.

Palmarès individuel :

Cadets garçons, 65m, 50m, 35m

1er Gybely Ange, T.S. Châtenoy le Royal

Juniors garçons, 65m, 50m, 35m

HM Palumbo Hugo, S.T. Creusot

1er Lakomy Maxence, S.T. Creusot

2ème Thevenet Théo, STEP Chalon/Saône

Dames 1, 65m, 50m, 35m

1ère Pernin Amélie, T.S. Châtenoy le Royal

2ème Thevenet Fabienne, STEP Chalon/Saône

3ème Aubague Agnès, S.T. Creusot

Seniors 1, 65m, 50m, 35m

HM Bagnard Gaétan, S.T. Creusot

1er Voyon Romain, STEP Chalon/Saône

2ème Thevenet Thomas, STEP Chalon/Saône

3ème Broquie Thomas, T.S. Châtenoy le Royal

VA, 65m, 50m, 35m

1er Coussot Jean-Paul, S.T. Creusot

2ème Bagnard Philippe, S.T. Creusot

3ème Carlot Didier, T.S. Châtenoy le Royal



C.Cléaux