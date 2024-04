La CAF a mis à jour son guide des aides

Le Guide des prestations de la Caisse des allocations familiales prend un coup de jeune pour devenir plus lisible et compréhensible.

La Caisse des allocations familiales (CAF) a pris en compte les avis de quelque 35 000 bénéficiaires recueillis lors d'une grande enquête menée en début d'année, pour revoir entièrement son Guide des prestations. Accessible en ligne sur Caf.fr et au guichet d'accueil des agences, ce livret recense l'intégralité des prestations disponibles, avec les montants revalorisés au 1er avril 2024, et présente les conditions d'accès pour chacune d'elles. Désormais, il oriente les allocataires en fonction de leur situation, avec de nouvelles rubriques dédiées aux personnes en situation de handicap et aux jeunes de 16 à 25 ans. Des liens et QR code ont également été ajoutés afin de renvoyer directement aux informations complètes sur le site de la CAF, tandis que de nombreuses infographies et une rubrique « Bon à savoir » visent à faciliter la compréhension des dispositifs proposés. Enfin, une version adaptée à l'outre-mer a également été réalisée afin d'intégrer les spécificités des aides dédiées à ces départements.