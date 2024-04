Nomination du Bureau pour la Mission d’information « sur le rôle local et l’ancrage territorial des parlementaires » pour la députée Cécile Untermaier

Ce mardi 30 avril 2024, le Bureau constitué pour la mission d’information « sur le rôle local et l’ancrage territorial des parlementaires » a élu Mme Cécile Untermaier, députée de Saône-et-Loire, et Mme Elodie Jacquier-Laforge, députée de l’Isère et Vice-présidente de l’Assemblée nationale, respectivement Présidente et rapporteure de la mission d’information.

Sur proposition de la Présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet en conférence des présidents, la mission d’information entamera très prochainement ses travaux pour couvrir les sujets tels que la place du député sur les territoires, son rôle dans les instances et organismes territoriaux, le rôle du suppléant, ou encore l’évaluation des politiques publiques au niveau des territoires.

D’autres sujets pourront également être abordés. Il appartiendra aux députés membres du bureau de fixer les contours de la mission d’information.

Cécile Untermaier et Elodie Jacquier-Laforge se félicitent de la création de cette mission, afin de répondre au mieux aux différentes façons d’être un ou une élue ancrée sur son territoire.

« Je pense que le cumul des mandats ne permet pas d’exercer au mieux chacun des mandats. Mais ce sujet permet de poser la question de l’organisation de nos travaux à l’Assemblée et de la relation des parlementaires avec l’Etat déconcentré et les élus : il faut nous laisser du temps pour être dans nos circonscriptions ! » - Elodie Jacquier-Laforge

« Le rôle local du député doit être développé, non par un retour à l’addition des mandats mais par un partage des savoirs, une proximité rationnalisée de l’élu national avec le territoire, ses actions et ses habitants. » - Cécile Untermaier, Le Parlement du futur, 2016