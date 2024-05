Un festival des influenceurs à Chalon en soutien caritatif à Ecoute et Soutien

Ils vous donnent rendez-vous vendredi et samedi. Info-chalon.com vous dit tout.

Ils s'appellent Dorian, Morgane, Nils, Raphaël, Antoine , Pauline, Nolan, Eva, Tato, Léo, Ahmed et tous sont membres de l'association Anim'Jeunes. Après une première opération réalisée à Saint-Rémy en 2023, ayant permis de réunir 1200 euros en faveur de l'association Ecoute et Soutien, les jeunes Chalonnais ont vu plus grand.

Avec le soutien de la ville de Chalon sur saône, de l'IUMM sans oublier de mentionner GIPCLA, Clap, Le Grand Chalon, le Département Saône-et-Loire, la Région Bourgogne Franche-Comté, Ministère de la Culture, Cnam, Fondation Banque Populaire BFC, Fnac, Renault, Ibis hôtel, Daunat, Zoom (bus), Maif, Burger King, ils donnent rendez-vous ces 3 et 4 mai à la salle Marcel Sembat. 8 artistes bien connus sur les réseaux sociaux ont répondu favorablement à leurs invitations, proposant de découvrir les "influenceurs" autrement qu'à travers un écran. Du côté des objectifs, ils espèrent entre 400 et 500 entrées avec l'idée de réunir 10 000 euros qui seront redistribués à l'association Ecoute et soutien, le 5 juin prochain.

pour tout savoir et réserver vos places