Ensemble Saint-Charles : des portes ouvertes exceptionnelles réussies

Les deux lycées chalonnais de l'Ensemble Saint-Charles, Rue Pont de Fer et Rue Général Giraud, ont ouvert ses portes à ses futurs élèves, à l'occasion d'une journée portes ouvertes exceptionnelles, ce vendredi 4 mai. Les fréquentations du site professionnel et du site général et technologique étaient très bonnes, de quoi ravir les organisateurs.

Les élèves de troisième et leurs familles ont ainsi pu échanger avec les professeurs et des élèves concernant notamment les filières, options et spécialités, qui font la force des deux sites de l'Ensemble Saint-Charles.

L'occasion pour les deux établissements de présenter les points forts de la Seconde générale et technologique (2GT), à savoir la pédagogie numérique, l'accompagnement personnalisé et l'aide à l’orientation, les nombreuses options (Art, EPS et LV3), certification en langues (Cambridge et DELE), théâtre, les projets (échanges scolaires avec l'Allemagne et l'Italie, Erasmus en anglais avec la Suède) et voyages en Espagne, à Paris, à Nuremberg…

Les spécialités de 1ères ont également été présentées : Sciences économiques et sociales (SES), Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP), Littératures et Cultures Étrangères (LLCE) anglais, Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la vie et de la Terre (SVT), Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) et Art.

Deux autres filières technologiques, à savoir le baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) et le baccalauréat sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), étaient également représentées ainsi que les BTS économie sociale et familiale (ESF) et management commercial opérationnel (MCO).

Depuis 2 ans, le lycée Saint-Charles dispose d'une boutique pédagogique avec un accès grand public Place Damichel. Les élèves des classes de Bac pro Métiers de la vente et du commerce et les étudiants de BTS MCO proposent durant l'année scolaire des ventes éphémères sur différents thèmes (Noël, Saint-Valentin, vêtements d'occasion, etc).

Un bel outil mis à leur disposition par le lycée afin de leur donner l'opportunité de mettre en pratique les compétences professionnelles développées en cours et durant leurs stages.

Prochaine vente du 21 au 31 mai sur le thème de la Fête des mères et de la Fête des pères.

(Avec l'aimable contribution de Séverine De Marco et Murielle Lucas)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati