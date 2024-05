Tribune politique David Marti

Réveiller l’Europe, oui ! Mais avec les territoires !

Au cœur des bouleversements mondiaux, l'Europe se tient à un carrefour critique nécessitant une transformation fondamentale. Comme le soulignait si justement Simone Veil, "L'Europe est plus qu'une alliance économique ou politique, c'est une volonté de faire vivre ensemble des nations longtemps rivales et souvent ennemies". Ainsi, la solidarité, pierre angulaire de notre Union, doit tracer le chemin vers une Europe plus juste et unie où les territoires avec leurs particularités jouent un rôle essentiel.



Rappelons que les députés européens sont élus au suffrage universel direct à un seul tour. En cela, il y a au départ de chacune de leur action la nécessité de penser aux habitants et aux territoires dans lesquels ils vivent.



Vers une approche territoriale de l’Europe



Les territoires, gardiens de notre identité commune, sont les racines de notre unité européenne. Leur importance transcende les frontières, tissant un réseau vital d'interconnexions pour une Europe qui doit tendre vers plus de solidarité.



Vers une union des territoires en Europe



Face aux périls du monde contemporain, à une société en perpétuelle transformation, l'union des territoires devient impérative pour garantir la paix et une prospérité vertueuse. De l'Ukraine aux défis climatiques et économiques mondiaux, seule une Europe solidaire peut surmonter ces épreuves avec succès.



Vers une Europe de l’action



Les élections de 2024 annoncent un virage décisif dans l'avenir européen. Placer l'écologie et l'innovation au centre des débats s'avère impératif pour façonner un avenir durable et inclusif, en accord avec les aspirations de notre jeunesse avide de changement. Un exemple parlant de cette nécessité est illustré par le défi de la régulation de l'Intelligence Artificielle, une question cruciale pour nos concitoyens à l'échelle de l'Europe.



Vers une Europe souveraine et engagée sur la scène Internationale



Notre continent doit incarner une voix souveraine et influente à l'échelle mondiale. Concilier la protection de nos intérêts avec la défense de nos valeurs fondamentales est un impératif. Cette approche solide constitue le socle indispensable pour relever les défis planétaires qui se dressent devant nous. Une vision qui doit concilier la gestion de nos relations extérieures et l’équilibre entre défense de nos intérêts économiques et promotion de nos principes éthiques.





Vers une Europe où la solidarité n’a pas de Frontières

En défendant nos autonomies tout en favorisant une coopération renforcée, l'Europe peut devenir le phare d'une solidarité sans limites. Il nous faut rappeler que la terre appartient à tout le monde et que nous en avons la responsabilité collective. Il nous faut éviter les divisions stériles et favoriser un dialogue ouvert pour une Europe plus unie et résolument tournée vers l’humain.



Vers des élections Européennes le 9 juin 2024 qui marquent un changement



Les élections à venir appellent à un engagement sans faille pour forger une Europe renouvelée et inclusive. Chaque Européen a le pouvoir de construire un avenir prometteur par son soutien à une politique solidaire et progressiste. En opposition aux voix nationalistes qui se font de plus en plus entendre par des femmes et des hommes politiques populistes qui ne souhaitent que la division et l’opposition entre les peuples.

Il faut combattre de toutes nos forces ces idées d’un autre temps et préserver notre Europe qui a su malgré ses imperfections nous protéger lors des crises que nous avons traversées et qui nous protègera encore demain à condition que nous sachions nous unir pour une Europe universaliste, unie et solidaire entre les nations et les peuples qui les composent.



C’est pour toutes ces raisons que le 9 juin prochain je soutiendrai la liste de gauche du Parti Socialiste et de Place Publique portée par Raphaël Glucksmann, « Réveillons l’Europe » avec et pour les territoires.



David Marti : Maire du Creusot, Président de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau ; Vice Président de Villes de France et Coprésident de la Commission sécurité à France Urbaine