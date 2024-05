Ne manquez pas la 2e édition de ‘Pyramide de Cormatin en fête’ !

De très nombreux exposants dans le bien-être vous attendent mais aussi des créateurs et des artisans !

En tout, c’est une soixantaine d’exposants qui participeront à ‘Pyramide de Cormatin en fête’ ! L’occasion de découvrir ce lieu hors du commun au coeur de la campagne bourguignonne ; créé par Gérard Larive, le complexe monumental ‘Pyramide de Cormatin’ est à voir absolument ! Quant à cette manifestation, elle est née de l’envie « de faire connaitre le lieu puis de le partager avec le public et via les exposants » qui trouvent dans ce cadre une magnifique opportunité de faire également découvrir leur activité ou leur art. Pour le plus grand bonheur de nos oreilles, le groupe vocal Schnocks sera programmé samedi 18 mai à 18h.

Venez nombreux !

Pour en savoir plus, lire aussi : https://www.info-chalon.com/articles/2022/04/08/68818/pyramide-de-cormatin-l-egypte-a-40-min-de-chalon-sur-saone/?fbclid=IwAR1Ubd20rVFvHcFwU1QHNONA-MKZcNuyInaer3zt0Qviutn2Wy5H4al0AoU