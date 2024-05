AVIS DE DECES - Madame Monique GOUDARD née BONNOT

SAINT-RÉMY - SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Mr André Goudard,

son époux ;

Sylvie et Pascal,

Christine et Bernard,

ses enfants ;

Julien, Lucie et Fabien,

Damien et Elodie, Matthieu,

ses petits-enfants ;

Mattys, Tessa, Elio, Timaël, Louka,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

Michel et Annie Bonnot,

son frère et sa belle-sœur,

Thierry, son neveu ;

la famille Goudard,

parents et alliés,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique GOUDARD

née BONNOT

survenu à l'âge de 86 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu samedi 18 mai 2024, à 9h15, en la salle de cérémonie du Crématorium à Crissey.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie Charlotte et Marie, ses infirmières ;

le personnel des "Ailes d'Argent", le personnel du service Oncologie du CH W Morey et de l' H.A.D. pour leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part

à sa peine.