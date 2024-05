Le prototype du Baby Handi de René Pierre offert à la section Basket Fauteuil de l'Elan Chalon

C'est le premier baby-foot ouvert aux joueurs en fauteuil roulant de marque française, et on le doit à l'entreprise René Pierre à Crissey. Alors quoi de mieux que de profiter des Championnats de France multisports pour dévoiler le prototype notamment à l'équipe de basket fauteuil de l'Elan Chalon. Pour l'occasion, Christine Juillot - Présidente de l'Elan Association, Sandra Cléaux - coach de l'équipe fauteuil de l'Elan, Sébastien Menneveaux - Directeur commercial de René Pierre ont réuni quelques joueurs afin d'effectuer grandeur nature les tests. Et l'avis est unanime !

Un baby plus long, avec des empatements plus étudiés à la morphologie des fauteuils, une caisse plus résistante aux éventuels chocs des fauteuils roulants, une hauteur évidemment plus en conformité avec des joueurs en fauteuil et toute une série de détails qui font de ce "baby Handi" une belle adaptation au handicap.

L'équipement a été donné à l'équipe de basket fauteuil de l'Elan afin de souligner la belle performance de cette saison sportive. A peine promue au sein de l'Elite nationale du basket fauteuil, les Chalonnais se retrouvent dans le Top 4 français. Ce vendredi à 18h, c'est une place en finale du Championnat de France qui se jouera à 18h sur le parquet de la grande salle du Colisée...

