Retour en images sur le dispositif Prox de Raid Aventure Organisation

Contrairement aux années précédentes, cette quatrième édition s'est déroulée en période scolaire.

Le Prox est reconnu sur le territoire national. Il permet aux habitants des quartiers, jeunes et familles de découvrir les forces de police et de sécurité en toute proximité autour d'une journée sportive et citoyenne encadrée par des policiers bénévoles. Afin que ce dispositif soit une réussite, des partenaires locaux ont été associés à cette action.

L'évènement a eu lieu le mardi 28 mai 2024 de 10 heures à 17 heures 30, avec une pause méridienne entre 12 heures 30 et 13 heures 30, au City Stade du Plateau Saint-Jean.

Le Prox vise les scolaires dès 10 ans avec les publics privilégiés jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et du service de prévention spécialisée.

De nombreux établissements scolaires (lycées, collèges et écoles élémentaires) ont été mobilisés pour participer à cette journée. Ainsi, 691 élèves et encadrants ont été inscrits :

• 183 élèves d'écoles élémentaires (Saint-Jean-des-Vignes, Pauline Kergomard, Anne Franck, Saint-Éxupéry, Bourgogne-Pierre Vaux)

• 138 collégien (Jean Vilar, Camille Chevalier, Robert Doisneau)

• 289 lycéens (Lycée professionnel Jeannette Guyot, Pontus de Tyard, Saint-Charles)

• 8 jeunes de la Mission locale du Chalonnais

• 15 jeunes de l'École de la Deuxième Chance

• 10 jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

• 20 élèves de l'EPIDE

• Des jeunes suivis par le service de prévention spécialisée

• 48 encadrants

Parmi les ateliers proposés par les policiers du Raid Aventure Organisation, citons pêle-mêle, du self-defense, secourisme, gestes techniques professionnel d'intervention (GTPI), parcours police, dialogue police, boxe, football, rugby, mur d'escalade et tir laser. D'autres services internes et partenaires locaux se sont associés à l'action en complément via la tenue d'un stand comme la Police Nationale et la Police Municipale, la Gendarmerie Nationale, la Base pétrolière interarmées (BPIA), l'Administration pénitentiaire, le SDIS 71, la Croix-Rouge française, l'IDSR, l'École de la Deuxième Chance, l'EPIDE, l'Espace PaMA, les services des Sports et Jeunesse de la Ville de Chalon-sur-Saône, le Service de prévention spécialisée, la Sauvegarde 71, Unis Cité et la Transdev-STAC.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati