ELAN CHALON - Les fausses "informations" concernant les départs éventuels... dénoncées en bloc

Si l'information a circulé depuis quelques jours sur les réseaux, Rémy Delpon a tenu aussitôt à démentir. " A ma connaissance, on a toujours trois joueurs (et un quatrième avec notre premier recrue de la future saison) et un coach sous contrat, un centre de formation qui ne bougera pas non plus, il y a déjà trois jeunes aspirant stagiaires qui ont signé leurs contrats et on a trois joueurs sous contrats, Antoine Eito, Olivier Cortale et Lionel Gaudoux, qui sont toujours sous contrat à ma connaissance aujourd'hui. De leurs côtés, je crois bien qu'ils souhaitent être là, l'année prochaine, contrairement à ce que j'ai pu entendre ou alors on m'a menti, comme dirait l'autre. Il y a des dicussions pour prolonger Lionel. Il sera là l'année prochaine. Bon après, si demain, le Real de Madrid nous appelle et propose 200 000 euros pour l'un de nos joueurs, on discutera probablement. Aujourd'hui, ce qui a été écrit sur le plan sportif, est totalement érroné. Après, on est que le 31 mai, vous savez comme moi qu'il peut se passer plein de choses mais la volonté du club est de conserver les joueurs sous contrats mais personne n'a demandé de quitter le club. On s'attèle à construire avec de jeunes joueurs prometteurs avec de l'enthousiasme et des marges de progression et des joueurs qui ont envie de partager les couleurs Rouge et Blanc".

Une manière nette et claire de mettre un terme à des rumeurs insistantes depuis quelques jours.

Laurent Guilaumé