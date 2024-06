L'Association Chalonnaise d'Outre-Mer, c'est fini !

Créée en mai 1997 par deux anciens militaires, le Martiniquais Philippe Leton et le Réunionais Jacky Mariamal, pour promouvoir la culture créole, l'Association Chalonnaise d'Outre-Mer (ACOM) compte 55 adhérents, enfin comptait...

En effet, les 36 membres présents ce samedi 1er juin 2024 au château de La Loyère ont voté à la quasi unanimité, si on excepte 3 abstentions, sa dissolution. Déjà mise à mal par la récente crise sanitaire, c'est finalement le manque de bénévoles qui décidé ses adhérents.

Philippe Leton en était le président, Jeannine Ursulet la secrétaire et Laëtitia Bonnet la trésorière.

«Nous voilà au bout d'une belle aventure (...). Très vite, l'ACOM est devenue pour bon nombre de Chalonnais et autres, une association incontournable des nuits chaudes, chaleureuses et exotiques de la région. Au fil du temps, elle nous a permis de tisser des liens forts, multiples et de sincères amitiés avec beaucoup d'entre vous. C'est une fierté pour nous. Nous avons créé une vraie famille avec l'identité ACOM. Durant ces 30 années, nous avons vu des mariages, des enfants grandirent, parfois des séparations et malheureusement la perte d'êtres chers. Nous avons partagé ensemble nos joies, nos peines, nos bonheurs comme une vraie famille forte et unie, et c'est ce qu'il faut garder en tête», déclarera le président de l'ACOM.

Ce rassemblement a aussi été l'occasion de partager le reliquait de l'ACOM, à savoir 1000 euros pour l'association Les étoiles pour Noa et 278,41 euros à l'Association des originaires des départements d'Outre-Mer et Amis en Bourgogne (AODOMAB), basée à Dijon.

Cette dernière se verra également confiée 12 œuvres de l'association, à savoir 12 grands tableaux ayant pour thème la période de l'esclavage.

(Avec l'aimable contribution d'Aurore Plat et Dennis Straker)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati