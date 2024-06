CARNET BLEU - Bienvenue à Léandre

Léandre GASQUET est né le 24 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Laura QUOY et le deuxième enfant de David GASQUET après Milann, 10 ans. La maman est comptable et le papa est gérant de la société DGM pièces auto à Crissey. La petite famille réside à Lessard le National. Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !