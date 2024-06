En situation de handicap, ils partent en voyage à vélo

Accompagnées par une équipe de professionnels et des bénévoles, sept personnes en situation de handicap originaires de l'Ain se sont lancées dans une randonnée itinérante de 5 jours à vélo sur les voies vertes de Bourgogne. Plus de détails avec Info Chalon.

L'APF France Handicap de l'Ain accompagne des personnes en situation de handicap majeur dans l'ensemble du département pour les aider à retrouver autonomie et vie sociale. Le Pôle adultes comprend une équipe pluridisciplinaire d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux, de psychologues et d'infirmiers, pour assurer un suivi individuel adapté au projet personnel et aux besoins de chaque bénéficiaire.

Depuis le mois de septembre, Delphine Maintenaz, ergothérapeute, et plusieurs de ses collègues travaillent sur l'organisation d'une randonnée à vélo qui se déroule du lundi 27 au vendredi 31 mai, histoire de découvrir la Saône-et-Loire dans le cadre de l'initiave Handi-Valide à Vélo.

Le but était de donner l'opportunité à une personne en situation de handicap de vivre une expérience collective mêlant plaisir et pratique sportive.

«C'est un projet que nous avions en tête depuis longtemps. L'idée nous est venue après avoir regardé un reportage montrant des personnes parties marcher avec des personnes en situation de handicap. Nous souhaitions nous aussi lancer un défi sportif collectif de ce type, pour montrer qu'il est possible de faire des choses en situation de handicap, aux personnes elles-mêmes, mais aussi au plus grand nombre. Nous nous sommes orientés vers le vélo car la variété du matériel à disposition nous permet de pouvoir répondre aux contraintes et envies d'un plus grand nombre de personnes», nous explique Delphine Maintenaz.

S'agissant d'une première expérience, la préparation a nécessité plusieurs mois, pour identifier les participants potentiels, anticiper les contraintes techniques et logistiques, puis trouver le matériel adapté à chacun. Pour ce faire, l'équipe s'est adressée à Handisport, partenaire du projet, et à d'autres organismes comme Handi Lac & Montagnes, une association qui œuvre pour l'accès des personnes à mobilité réduite aux espaces naturel et ONA Bikes, le spécialiste en vélos couchés et adaptés.

Le 28 mars, les sept volontaires sélectionnés se sont réunis pour une première journée d'entraînement avec l'équipe de l’APF France Handicap de l'Ain et les accompagnateurs bénévoles. Chacun a pu essayer son vélo ou ses vélos afin de s'assurer de sa motivation et de prendre confiance en ses capacités en amont du grand départ.

Tous se sont ainsi lancés sur un parcours de 145 Km en 5 jours, presque exclusivement sur la Voie Verte, avec une météo alternant entre pluies et soleil, avec de nombreuses rencontres prévues en chemin. Le voyage a débuté à Charnay-lès-Mâcon, avec comme étapes Cluny, Saint-Boil, Chalon-sur-Saône, Cluny de nouveau, puis Mâcon.

«Nous souhaitons profiter de cette expérience pour communiquer, pour d'une part, montrer les accompagnements que propose notre service, et d'autre part, engager la réflexion autour des questions d'accessibilité et d'ouverture au handicap», résume Thierry Jacquet, le président du Comité départemental Handisport de l'Ain, également présent pour vérifier que les essais se déroulent bien.

À noter qu'une partie du matériel que Handisport met à disposition de l'APF est financée par le Conseil départemental de l'Ain.

Agnès, l'une des participantes, alternait entre un vélo couché autonome et un vélo tandem aux côtés d'un accompagnateur. Quant à Laurent, il utilisait un vélo électrique qu'il contrôlait avec un joystick, et Gérard, un vélo couché.

Le groupe de cyclistes a fait étape à Chalon-sur-Saône, remontant les Quais de Saône et s'arrêtant au Port-Villiers pour ensuite se rendre au camping du Pont de Bourgogne afin d'y passer la nuit dans des bungalows.

L'occasion pour tout ce petit monde de recevoir la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, son 1er adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Karine Plissonnier, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et des transports, et Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports.

«Un coup de chapeau à ces personnes handicapées qui réalisent une étape sportive à Chalon», s'entousiasme Bruno Legourd.

Ce circuit a permis aux participants de se surpasser et de partager cinq jours de convivialité avec les bénévoles accompagnateurs.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati