«A Gaza, stop génocide ! En Cisjordanie et Jérusalem stop à la colonisation et à la répression» réclame l'AFPS

Communiqué de presse de l'AFPS 71 :

"A GAZA, STOP GENOCIDE ! EN CISJORDANIE ET JÉRUSALEM STOP A LA COLONISATION ET A LA REPRESSION



Depuis sa création en Saône et Loire le 18 Janvier l’Association France Palestine Solidarité 71, à l'instar de son association nationale, avec ses partenaires, s’active pour développer un mouvement de solidarité avec le peuple palestinien qui contraigne le gouvernement français à rompre avec le soutien inconditionnel à Israël. Les dernières évolutions de la situation à Gaza, avec les massacres ignobles de la semaines dernière à Rafah, les nouvelles ordonnances de la Cour Internationale de Justice et les requêtes de la Cour Pénale Iinternationale ont levé les derniers doutes de l’opinion publique internationale sur le fait que c’est bien un génocide qui est en cours à Gaza. Ce sont bien des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qui se déroulent sous nos yeux. En Cisjordanie des centaines de Palestiniens ont été assassinés depuis le 7 octobre, des milliers ont été arrêtés.



Il n’est pas question que cessent les manifestations et les rassemblements partout en France. Ce que nous voulons, c’est un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et que la France prenne ses responsabilités en sanctionnant le régime d’apartheid israélien et en reconnaissant l’État de Palestine maintenant !

L’AFPS national appelle de nouveau à manifester le 8 juin dans le cadre du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens.

Après la belle et forte manifestation décidée en quelques heures le 28 Mai à Chalon suite au nouveau massacre à Rafah, l’AFPS 71 répond à cet appel qu'elle a proposé à tous les représentants départementaux du collectif national et aux organisations qui le soutiennent comme l'ASTI, la lIgue des Droits de l'Homme Chalon, la Confédération Paysanne. Toutes et tous, nous appelons à une nouvelle manifestation le samedi 8 juin à 15h Place de Beaune à CHALON."



Pour le collectif d'animation de l'AFPS 71,

Richard Béninger (LFI)

Président