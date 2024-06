Oko... le vide-greniers permanent de Châtenoy en Bresse ouvre officiellement le 11 juin

C'est une petite révolution en cours dans le monde de la brocante et du vide-greniers. Avec un modèle dont le succès est bien connu, Valérie Dumont s'élance avec Oko... Info-chalon.com vous dit tout.

"Un vide-greniers XXL et ouvert toute l'année", c'est ainsi que Valérie Dumont présente son concept de vide-greniers permanet. "A l'heure de la seconde main, du respect de nos matières premières, c'était maintenant ou jamais" explique la passionnée de brocante qu'est Valérie. Après une première vie professionnelle multiple, elle a décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat et donner sens à ses attentes.

Sur l'agglomération chalonnaise, c'est la première fois que le concept est ainsi proposé. Des espaces de vide-grenier affecté à un client et charge à lui de l'alimenter comme il le sent. Valérie offre les lieux, la présence horaire... charge à vous d'avoir des produits susceptibles de se vendre évidemment. La fixation des tarifs vous est propre, Oko et Valérie se payant à hauteur de 30 % de commission, auxquels il convient de rajouter la location de l'espace. Un chiffre qui pourrait faire "tiquer" quelques-uns mais à comparer au coup d'une brocante traditionnelle, du temps passé ou même des commissions sur les célèbres sites de vente en ligne, la commission apparaît dès lors bien raisonnable.

"Une économie circulaire à laquelle je suis très attachée. Donner une deuxième vie à des objets que vous ne voulez plus, c'est une démarche que nous devrions tous entretenir".

A partir de 15 euros le stand

1, 2 ou 3 semaines de location pour les stands. Valérie a décidé de ne pas aller au-delà afin de permettre à tout le monde d'accéder à la vente. Côté tarif ? Comptez 15 euros la semaine pour un stand avec 3 étagères et une penderie puis 25 euros les deux semaines consécutives et 35 euros les 3 semaines. Un tarif qui passe à 17, 27 et 37 euros pour la location d'une grande penderie avec étagère ou grande étagère seule.

Autre formule possible pour les adeptes de meubles avec un forfait de 20 euros les 4 semaines pour la location d'un espace spécial mobilier. Sur cet espace, c'est une commission de 40 % qui sera prélevée.

A noter que parallèlement à ces espaces, Valérie a mis en place deux espaces de concept store éphèmère. La semaine est facturée à 150 euros et les deux semaines 250 euros. Attention, aucune commission ne sera prélevée sur les ventes mais l'artisan devra nécessairement être présent aux horaires d'ouverture. Un forfait week-end est également possible à 80 euros.

212 stands disponibles et déjà 70 clients ont réservé leurs espaces

Valérie Dumont tenait officiellement à travers info-chalon.com à remercier la BGE et notamment Mathilde Bron pour son accompagnement à l'installation mais aussi famille et amis pour leurs soutiens, "ce sont plus de 350 heures de travail avec les copains qui se concrétisent"

Le démarrage officiel est fixé au 11 juin avec 212 stands disponibles dont plus de 70 ont déjà trouvé preneurs.

Attention pas de gros électroménager, de gros meubles, de nourriture et produits dangereux ! Pour le reste, c'est à vous de décider ce que vous voulez vendre. A suivre donc ! A Valérie, nous lui souhaitons un très bon lancement !

Zone Activité Champ Chassy, 71380 Châtenoy-en-Bresse



Téléphone : 07 82 45 13 78





Laurent Guillaumé