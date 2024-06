Une formation dédiée aux violences intrafamiliales pour les équipes sociales de l'OPAC Saône et Loire

Pendant ces deux jours, cette formation profitera avant tout à l’équipe de travailleurs sociaux de l’OPAC Saône et Loire, avec la présence de 8 conseillères en économie sociale et familiale parmi les participants.



En effet, l’OPAC Saône-et-Loire a fait le choix d’inscrire l’accompagnement des victimes de violences conjugales parmi les priorités de son plan de formation 2024, avec l’objectif de former l’ensemble de ses travailleurs sociaux sur cette thématique.

Avec 120 victimes de violences conjugales accompagnées chaque année, les équipes de l’OPAC Saône-et-Loire jouent un rôle fondamental dans la prise en charge des victimes, pour la plupart des femmes, parfois avec des enfants. L’accès au logement est une étape clef de la décohabitation avec l’auteur et de l’autonomisation de la victime ; lui permettant de se projeter vers un nouveau projet de vie.

Implication, sensibilisation et formation.

L’OPAC Saône-et-Loire inscrit ses interventions dans l’activité des 12 réseaux VIF actifs en Saône-et-Loire, qui permettent une prise en charge globale des victimes et entretient des liens réguliers avec la Déléguée départementale aux Droits des femmes.



Nos équipes sociales travaillent en relation étroite avec les services sociaux du Conseil Départemental, les municipalités, ainsi que les associations.

En complément de l’accompagnement social spécifique proposé aux victimes dans le cadre de l’accès et du maintien dans le logement, l’OPAC Saône-et-Loire participe activement au réseau régional des bailleurs sociaux engagés contre les violences intrafamiliales animé par l’USH de Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec l’association Solidarité Femmes. Le travail réalisé dans le cadre de ce réseau permet de sensibiliser le grand public et de mieux détecter et prévenir les violences conjugales. Par exemple, des supports de communication sur le sujet sont mis à disposition de l’ensemble des locataires et demandeurs de logement dans les 6 agences et 18 bureaux locaux de l’OPAC Saône-et-Loire.

Pour l’avenir, en tant que bailleur social, nous souhaitons développer ce travail de prévention des violences intrafamiliales en sensibilisant et en formant ses équipes de proximité (chargés de clientèle, agents de proximité, chargés de tranquillité résidentielle...) afin d’améliorer le



repérage de ces situations dans son parc social et ainsi favoriser une démarche d’aller-vers auprès des victimes.

En quelques mots :

L’OPAC Saône-et-Loire se mobilise auprès des victimes directes ou indirectes de ces violences

Depuis 2009, l’Office est impliqué au sein des réseaux VIF de la Saône-et-Loire qui ont pour objectif de repérer les victimes et de les mettre à l’abri ;

L’OPAC Saône-et-Loire fournit les logements nécessaires à la protection des victimes en mettant à disposition des logements d’urgence auprès des réseaux VIF et en réservant des logements à des associations locales qui accueillent et accompagnent les victimes de violences intrafamiliales ;

L’OPAC Saône-et-Loire traite en priorité les demandes de logement des victimes de violences afin de leur attribuer rapidement un logement pérenne ;

L’OPAC Saône-et-Loire mobilise une équipe de 12 conseillers en économie sociale et familiale dédiés à l’accueil et l’accompagnement vers et dans le logement des victimes.